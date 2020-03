‘Quarentena forçada’ é o título que serve de manchete à versão impressa do DIÁRIO deste domingo, tudo porque a falta de resposta de ‘Lisboa’ levou o Governo Regional da Madeira a impor quarentena aos passageiros que cheguem à Madeira.

Enquanto isso, o Porto Santo ficará ‘encerrado’ e o Governo da República e o Governo Britânico desaconselharam “fortemente” as deslocações à Região. Na Saúde, os médicos denunciam práticas incorrectas no Aeroporto Cristiano Ronaldo num momento em que o Hospital Dr. Nélio Mendonça aumentou o número de camas de isolamento. Há dois casos suspeitos de Covid-19 aqui na ilha e um sueco está de quarentena dentro de um iate, no Porto de Recreio da Calheta.

Eis outros temas em destaque:

Doenças do sono ainda são ignoradas

Foram realizados, em 2019, 938 estudos poligráficos na Região. Há cada vez mais procura pela consulta;

Consumidores queixam-se cada vez mais

De Janeiro até agora entidades receberam 728 reclamações sobre diversos sectores, algumas motivadas pelo coronavírus;

É possível haver felicidade em tempo de receios?

Dia Internacional da Felicidade comemora-se a 20 de Março. Padre e ‘yogi’ dão conselhos.

