O Serviço Regional de Protecção Civil emitiu uma série de recomendações, uma vez que está previsto mau tempo para a Madeira e Porto Santo, nesta quarta-feira. Aliás, dadas as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, foi emitido um aviso laranja para chuva forte.

As recomendações são as seguintes:

- Adoptar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água;

- Garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objectos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas;

- Os riscos que representam, com estas condições, os percursos auto e apeados, sobretudo nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras pelo que aconselha cuidados especiais nas actividades durante o período em que vigora o aviso

- Ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos ou árvores e outros detritos para a faixa de rodagem;

- Danos em infra-estruturas montadas ou suspensas;

- Estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Protecção Civil e Forças de Segurança

A previsão de aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada motiva o aviso laranja (o segundo mais grave numa escala de quatro) entre as 15 horas e as 21 horas desta quarta-feira, válido para as ilhas da Madeira e do Porto Santo. Já entre o meio-dia e as 15 horas de quarta-feira e das 21 horas até à manhã de quinta-feira vigora um aviso amarelo.