Programa das Festas de Carnaval da Madeira 2020 supera expectativas

“As festividades do Carnaval que, este domingo, tiveram o seu encerramento, com a ‘Batucada’ na Placa Central, foram um sucesso’, afirmou hoje, o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.

As Festas de Carnaval da Madeira 2020, organizadas pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, iniciaram a 19 de Fevereiro, com uma vasta programação, que contemplou as diferentes faixas etárias, assim como espectáculos de conteúdo diversificado.

‘Há um contentamento muito grande da parte da Secretaria pela forma como tudo decorreu, houve um reforço da animação, grande acolhimento da parte da população assim como daqueles que nos visitam relativamente às iniciativas programadas, como exemplo o Paradise Circus, que durante três dias actuou no auditório do Jardim Municipal com casa completamente cheia’, destacou o governante.

Para Eduardo Jesus, os vários concertos, que se organizaram, na Placa Central, c”om o reforço durante o fim de semana, despertaram enorme interesse da parte do público e juntaram centenas e centenas de pessoas a assistir e a participar”.

Outro factor destacado pelo governante diz respeito à taxa turística: “a festividade cumpriu a sua atracção turística, permitindo uma ocupação turística na ordem dos 76%, o que é também um forte contributo para a economia regional, atendendo à dimensão que tem o sector turístico na nossa realidade local”.

Eduardo Jesus concluiu que os preparativos para 2021 serão feitos, com base na experiência e no pulsar das festividades deste ano, “sempre na lógica de melhorar, aprimorar e ir ao encontro daqueles que são os anseios e desejos dos residentes mas também procurando surpreender aqueles que nos visitam”.