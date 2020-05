A Porto Santo Line, empresa que faz a ligação marítima entre a Madeira e o Porto Santo, anunciou este sábado (16 de Maio), nos seus canais oficiais, o lançamento de uma promoção exclusiva para as viagens de 20 e 27 de Maio.

Viajar entre a Madeira e o Porto Santo (ida e volta no mesmo dia), no Navio Lobo Marinho, poderá custar apenas 10 euros (preço por adulto, em classe turística, após o reembolso do subsídio de mobilidade).

A promoção é exclusiva para residentes e surge numa altura em que a Ilha Dourada está a retomar a normalidade devido à sua situação epidemiológica. O Porto Santo está sem casos de covid-19 desde 19 de Abril, já é possível ‘ir a banhos’ desde 10 de Maio e foi levantada a obrigação de quarentena para os residentes da Madeira que se desloquem àquela ilha.

Recorde-se todavia que, conforme a resolução aprovada na passada quinta-feira em Conselho de Governo, as viagens inter-ilhas estão ainda sujeitas a limitações.

O Lobo Marinho vai realizar apenas quatro viagens semanais entre a Madeira e o Porto Santo (em ambos os sentidos), às segundas, quintas, sábados e domingos, com uma limitação de dois terços da capacidade máxima de passageiros.