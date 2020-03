Ponta do Sol isenta empresas de tarifa de resíduos sólidos e saneamento básico até Maio

A Câmara Municipal da Ponta do Sol anunciou, esta segunda-feira (30 de Março), que irá adoptar medidas excepcionais para ajudar as empresas do concelho a minimizar os efeitos da pandemia de Covid-19.

“Uma vez que as medidas aplicadas pelas autoridades governamentais para combater a propagação do novo coronavírus têm tido um profundo impacto na dinâmica empresarial do concelho, com quebras abruptas da facturação mensal e das condições financeiras, levando ao encerramento e/ou limitação do funcionamento dos estabelecimentos comerciais e outras actividades, a autarquia irá isentar de forma automática o valor correspondente à tarifa de resíduos sólidos e saneamento básico, nas facturas dos meses de Abril e Maio”, revelou a autarquia em nota dirigida à imprensa.

Esta medida de apoio ao tecido empresarial representa um valor estimado de cerca de 15 mil euros.

De referir, que conforme já havia sido anunciado, outra medida de apoio à população em geral adoptada pela Câmara Municipal será a redução sobre o valor do consumo de água e de resíduos sólidos, equivalente ao período entre 16 e 31 de Março a todos os consumidores do município da Ponta do Sol.