A Câmara Municipal da Ponta do Sol, em colaboração com a CPCJ (Comissão de Protecção de Crianças e Jovens), vai “garantir que todos os alunos, do 1.º ao 12.º ano, disponham dos meios essenciais para a conclusão do ano lectivo”.

Neste sentido, a autarquia irá adquirir tablets e pacotes de ligação à internet para disponibilizar às famílias identificadas pelas escolas como não dispondo de nenhum tipo de acesso a estas ferramentas, anunciou o executivo ponta-solense em comunicado dirigido à imprensa.

A medida traduzir-se-á num investimento de cerca de 20 mil euros.

Na mesma nota a autarquia deixa críticas ao Governo Regional. “De salientar que as escolas elaboraram os seus planos de ensino à distância contando com a promessa do Governo Regional em garantir acesso aos equipamentos tecnológicos e internet para todos os alunos de forma a proporcionar igualdade no contacto professor/aluno para a conclusão do ano lectivo. A responsabilidade passada agora para as escolas para resolverem a situação coloca-as numa posição delicada, pois nem todas dispõem de equipamentos adequados ou suficientes para as carências que identificaram junto das famílias”, refere o comunicado.

A isto acresce, segundo a Câmara Municipal da Ponta do Sol, uma ausência de uma “resposta clara” por parte do Governo Regional quanto ao acesso à internet. Siruação esta que, no entender da autarquia, contribui para a “falta de igualdade de oportunidade entre alunos que é imprescindível e inadiável ultrapassar rapidamente”.

“O acesso à educação dos nossos alunos é uma questão que está no topo das nossas prioridades, razão pela qual o Município da Ponta do Sol em articulação com todas as escolas do Concelho irá garantir, em breve, uma resolução para este problema de forma a que os últimos meses de aulas se cumpram sem limitações”, conclui o comunicado.