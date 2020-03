A Câmara Municipal da Ponta do Sol anunciou, esta tarde, em comunicado dirigido à imprensa, que irá avançar com um conjunto de medidas de apoio à população e ao tecido empresarial local, “para ajudar a minimizar os impactos da situação em que vivemos” devido à pandemia de Covid-19.

Neste sentido a autarquia define que “os apoios sociais às famílias que findem durante o estado de alerta serão estendidos enquanto este durar”.

Do mesmo modo, irá proceder ao pagamento da última prestação das bolsas de estudo aos estudantes do Ensino Superior para o mês de Abril.

Para os estabelecimentos comerciais que encerrem a sua actividade durante este período, haverá isenção da taxa de resíduos sólidos.

Será também aplicado o desconto referente ao consumo da água entre 16 e 31 de Março, “de acordo com o desconto que a ARM aplicará ao município”, adianta a Câmara ponta-solense.

Será ainda organizada uma equipa de apoio para “fazer face às necessidades mais prementes”, nomeadamente ao nível da alimentação, “a idosos e pessoas em fragilidade social que não tenham apoio familiar ou de outras instituições”.

Os pagamentos dos estacionamentos estão também limitados até nova comunicação.

A autarquia refere ainda que tomará novas medidas, “dependendo do evoluir da situação” e reitera a sua disponibilidade para “servir a população” mesmo reduzida aos serviços mínimos, por telefone (291 972 106) ou e-mail “presidê[email protected]”.

“A solidariedade entre todos é importante, bem como, seguir as recomendações e as medidas que o Governo da República, Governo Regional e Câmara Municipal estão a tomar tendo em vista a contenção da COVID-19”, enfatiza a nota do município.