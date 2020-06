Ponta do Sol apoia investidores locais na retoma da actividade económica

A Câmara Municipal da Ponta do Sol iniciou hoje, 25 de Junho, no Centro Cultural John dos Passos, a acção de formação destinada ao Alojamento Local do concelho para a obtenção do selo ‘Clean & Safe’, lançado pelo Turismo de Portugal.

Como já fora anunciado, a autarquia irá prestar apoio técnico através de uma empresa certificada e oferecerá também um kit com material de desinfecção e de protecção individual, procurando, assim, ajudar na retoma da actividade e contribuir para a segurança e confiança dos visitantes.

“A Câmara reconhece e valoriza quem aposta e investe na Ponta do Sol e quer continuar a trabalhar em estreita colaboração com quem tem visão de futuro e não quer um concelho parado, pois são estes empreendedores que esperam mais investimento público no município para poderem avançar com novos empreendimentos privados. Mas para que isso aconteça temos de ter os recursos financeiros”, sublinhou Célia Pessegueiro que vincou a importância deste apoio para ajudar a retoma da actividade económica do concelho.

A autarca aproveitou também para frisar que a Câmara Municipal “goza de boa saúde financeira, tem já os projectos, tem garantia de financiamento bancário” e que “só falta que a Assembleia Municipal aprove o empréstimo”, recordando que no passado “tiveram tempo de avançar com os seus projectos, não o fizeram, agora é a nossa vez, deixem-nos trabalhar”, sublinhou a edil.

No total, participam nesta formação cinquenta pessoas, representando cerca de setenta alojamentos. Os empresários desta actividade turística terão também a oportunidade de agendar, posteriormente, com a equipa contratada pela Câmara Municipal, uma formação individual, cujo objectivo consiste numa ida até ao alojamento para esclarecer eventuais dúvidas/questões, como os produtos específicos a utilizar para a limpeza do espaço e para a higienização das superfícies, o tratamento adequado para a roupa, como agir em caso de suspeita de infecção e ainda como elaborar um plano de contingência apropriado a cada espaço.

Esta iniciativa pretende reconhecer e distinguir os espaços que cumprem com as recomendações da Direcção Geral da Saúde, assegurando o cumprimento dos requisitos de higiene e limpeza para evitar a contaminação dos espaços com o novo Coronavírus.

Recorde-se que este apoio à retoma do alojamento local traduz-se num valor de 50 mil euros.