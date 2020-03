Polícia escolta passageiros desembarcados na Madeira para quarentena em resort

Um forte contingente policial foi mobilizado para o Aeroporto da Madeira desde as primeiras horas desta segunda-feira, para assegurar que todos os passageiros desembarcados sejam conduzidos ordeiramente para o hotel resort Quinta do Lorde onde vão cumprir o isolamento social nos próximos 14 dias, conforme foi ontem deliberado pelo presidente do Governo Regional.

Os primeiros dos cerca de 80 passageiros dos dois voos previstos (cerca de 60 vindos de Londres e 20 de Lisboa) para a manhã desta segunda-feira já desembarcaram, alguns de máscara. Depois de preencheram o questionário das autoridades de saúde são encaminhados para o autocarro paulatinamente.

O ‘transbordo’ faz-se a conta gotas. Saída da gare das Chegadas até ao autocarro, estacionado mesmo em frente (cerca de 15 metros) faz-se por grupos de 4 a 5 passageiros. Neste momento, o primeiro grupo já segue a caminho do Caniçal fortemente escoltado pela Polícia.

Logo à entrada para o porto de recreio de Santa Cruz, na cabeceira do aeroporto da Madeira, a PSP tem posicionadas duas carrinhas com 14 elementos da Brigada de Intervenção Rápida, em prontidão para intervir na eventualidade de ocorrer qualquer altercação.

Para hoje estão programadas três chegadas, num arranque de semana atípico devido ao período específico em que vivemos, devido às contingências impostas pela pandemia do novo coronavírus. Numa segunda-feira normal, estariam previstos 36 voos. Neste momento, estão a chegar os dois primeiros voos, provenientes de Londres e Lisboa.

A PSP montou um perímetro de segurança junto à porta de saída (acesso directo ao exterior) do aeroporto da Madeira, criando um corredor desde a saída das instalações da infra-estrutura aeroportuária directamente para um autocarro que aguarda na paragem. O destino é o resort Quinta do Lorde. Polícias sem máscara e apenas alguns com as luvas de trabalho

Os agentes da PSP estão a proibir qualquer abordagem ou entrevista dos jornalistas aos passageiros invocando questões de segurança. “Não podem falar com ninguém” avisou agente. Além da BIR, também as equipas especiais da Unidade Especial de Polícia, especializada na busca e resgate de pessoas desaparecidas integra o forte contingente policial na gare das Chegadas

Refira-se que a partir de hoje à noite ficará suspensa, por tempo indeterminado, a operação da Aerobus que realiza as viagens habituais entre o Aeroporto e o Funchal. A última viagem está prevista para as 20 horas. As viagens desta manhã, em ambos os sentidos, não transportaram qualquer passageiro.