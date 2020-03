Poderá faltar água amanhã em São Martinho

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que esta quinta-feira, dia 26 de Março, irá decorrer uma intervenção na rede de abastecimento de água da Travessa do Pico Funcho de Baixo, na freguesia de São Martinho.

Os trabalhos, que decorrerão entre as 09h30 e as 12 horas de amanhã, poderão afectar o abastecimento de água na referida rua e ainda na Vereda do Pico Funcho e nas Escadinhas do Pico Funcho, alerta a autarquia em nota de imprensa.

Na mesma nota apela à “compreensão de todos” pelos transtornos causados.