Pobreza faz aumentar dependentes do RSI na Madeira

Em apenas um mês houve um acréscimo de 102 beneficiários do Rendimento Social de Inserção na Região. E há menos crianças com abono de família. É este o assunto que faz manchete esta quarta-feira na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

No topo da capa, com uma grande foto, surge a notícia que a “criminalidade participada sobe 5%”. O pior registo dos últimos cinco anos aconteceu em 2019. Crimes violentos também aumentaram na Região.

Com foto, mais pequena, podemos ler: “Porto Santo no Verão, Madeira no Inverno” - Participantes da 5.ª conferência ‘Pensar o Futuro’ foram unânimes em considerar que o turismo está refém do medo de viajar.

“Cresceu número de estrangeiros residentes” é outra das chamadas de capa do DIÁRIO. No final de 2019 existiam 8.586 cidadãos de outras nacionalidades a viver na Madeira, mais 13,3% face a 2018.

Finalmente revelamos-lhe que “CR7 supera registo da época passada”.

