Pedro Calado intima Governo da República a garantir a operação dos navios para a Madeira

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, reagiu hoje ao anúncio da Associação de Empresas de Trabalho Portuário de Lisboa (A-ETPL), que admite não ter condições para satisfazer os serviços mínimos decretados pelo governo, durante a nova greve dos estivadores, remetendo para o Governo da República, através do Ministério do Trabalho, a responsabilidade de assegurar a operação dos navios que abastecem a Região.

“Perante o comentário da associação que garante a mão de obra para as empresas de estiva no porto de Lisboa, de não conseguir cumprir com os serviços mínimos durante a greve, cabe ao Governo da República, nomeadamente ao Ministério do Trabalho, no âmbito das suas competências, fazer cumprir o despacho 9/2020 da passada sexta-feira, dia 6, e assegurar que seja efectuada a operação dos navios que garantem o abastecimento da Região, sobretudo no que se refere aos bens essenciais e de saúde”, refere Pedro Calado.

O vice-presidente reforça, ainda, que “o Governo Regional vai continuar a pugnar pela defesa dos interesses da população e das empresas regionais e espera que a República e a Associação de Empresas de Trabalho Portuário de Lisboa, A-ETPL, asseverem os compromissos assumidos para com os madeirenses e porto-santenses”.