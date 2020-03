PCP reavivou ‘A Revolta do Leite’ e o papel das mulheres

O PCP Madeira organizou esta quarta-feira, a propósito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, uma exposição seguida de debate sobre ‘A Revolta do Leite’ e o papel preponderante que as mulheres madeirenses tiveram nesta luta, que contou com Rui Nepomuceno como orador.

“No Verão de 1936, cerca de 4000 camponeses e de outros madeirenses ergueram-se corajosamente para defender as suas condições de vida sacrificadas pelo fascismo a favor dos grandes interesses económicos, num levantamento que passou à história como ‘A Revolta do Leite’” lembra o partido em nota enviada para as redacções.

De acordo com essa nota, Rui Nepomuceno recordou o momento histórico nesse debate: “Com a imposição do decreto do monopólio do leite e com a consequente exploração dos produtores, que levou à falência de muitas fábricas de manteiga, que na altura eram das maiores indústrias da Região, a 29 de Junho de 1936 começou realmente a Revolução do Leite, quando milhares de madeirenses, sobretudo produtores, fizeram um corte de estrada em Santana e impediram a vinda de manteiga e leite para o Funchal. No dia seguinte, 4000 camponeses armados com foices foram para junto da Igreja do Faial, fazendo uma espera ao fiscal da junta dos lacticínios e ameaçaram-no, tendo sido apaziguados pelo Padre Teixeira da Fonte. Mas em Agosto de 1936, não havendo mudança na exploração, surgiram outros focos de revolução, na Ponta do Sol, Canhas, Ribeira Brava e Estreito de Câmara de Lobos, e a repressão tratou de prender logo muita gente e é aqui que houve uma grande força das mulheres e foram grandes lutadoras, muitas delas tendo sido presas e algumas mortas, na exigência do antigo regime do leite. Esta revolta foi abafada pelo regime, tendo apenas o Jornal Avante, dado conta do que se passava na Madeira, relatando inclusivamente, a maneira como agentes da PIDE pontapearam uma destas mulheres, grávida que acabou por falecer poucas horas depois. Cerca de 20 mulheres, a maior parte da Ribeira Brava, foram presas e levadas para Lisboa, raparigas muito novas que nunca tinham saído da sua localidade e sem sequer poderem despedir-se das suas famílias. Fala-se na Revolta da Madeira, mas a Revolta do Leite continua esquecida por muitos e foi um marco importante na nossa história.”