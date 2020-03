PCP Madeira assinala Dia Internacional da Mulher com diversas iniciativas

O PCP Madeira assinala o Dia Internacional da Mulher, comemorado a 8 de Março, com várias iniciativas ao longo desta semana, no seu centro de trabalho, situado na Ru João de Deus, no Funchal. Do programa fazem parte um Ciclo de Cinema com a projecção do filme brasileiro ‘Olga’, esta terça-feira, às 19h30, encerrando na quinta, dia 12, com o filme ‘Elementos Secretos’. Haverá ainda uma Feira do Livro sobre a luta das mulheres, para além de uma exposição e debate sobre ‘A Revolta do Leite’ e o papel preponderante que as mulheres madeirenses tiveram nesta luta, com a participação de Rui Nepomuceno no papel de orador.

Recorde-se que as comemorações do Dia Internacional da Mulher em Portugal incidem na luta emancipadora das mulheres durante a ditadura fascista e ao longo dos 46 anos após a Revolução de Abril.

Mais do que um barómetro das desigualdades, mais do que palavras bonitas para com as mulheres, o dia da mulher “tem de ser um dia que leve a transformações profundas na defesa dos direitos de todas as mulheres”, refere o PCP, salientando que “não basta falar neste dia e esquecer os direitos ainda por cumprir durante todos os outros dias do ano”, sendo necessário marcá-lo com “comemorações do efectivo cumprimento dos direitos e da igualdade”.