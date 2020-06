Oficial do RG3 distinguido pela Academia Militar

O oficial Rafael Ferreira foi premiado com a Cátedra Bernardo de Sá Nogueira pelo trabalho de investigação ‘Análise e desenvolvimento do conceito de Exosqueleto para a aplicação em ambiente operacional’. O alferes de Artilharia, ao serviço no Regimento de Guarnição n.º3 (RG3), na Madeira, venceu o prémio criado em 2018 como incentivo académico, num programa de valorização científica e cultural da Academia Militar, que o atribui.

Este programa de incentivos académicos visa ainda a promoção de palestras, a atribuição de prémios de mérito científico a ex-docentes, assim como ao patrocínio da edição, publicação e divulgação de trabalhos científicos, em particular dos produzidos por professores e alunos da Academia.

A cerimónia de entrega dos prémios decorreu na Academia Militar, na Amadora, tendo sido presidida por José Nunes da Fonseca, general chefe do Estado-Maior do Exército. Na mesma ocasião foram ainda atribuídos o prémio ‘Mérito Científico 2020’ ao antigo docente António Farinha Cadete, pela carreira; o ‘Mérito de Investigação 2020’ a Luís Malheiro por ‘A questão do género e os instrumentos de regulação internacional: a agenda mulheres paz e segurança na Guarda Nacional Republicana’; e a Cátedra Bernardo de Sá Nogueira também a Inês José, pelo trabalho ‘A capacidade de resposta dos núcleos de protecção ambiental às denúncias de maus-tratos e abandono de animais de companhia’.