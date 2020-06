Nesta ‘Hora da Boa Vida’ fique a saber onde irá decorrer quarta conversa do projecto ‘Funchal Cultura 2030’

No próximo dia 9 de Julho, pelas 18 horas, decorre a partir da rede digital do Museu Henrique e Francisco Franco, a quarta conversa no âmbito do projecto ‘Funchal Cultura 2030’.

Irá ser abordada a temática das artes visuais com a participação dos artistas Fátima Spínola, Henrique Leal, Teresa Gonçalves Lobo e Vítor Magalhães.

‘Funchal Cultura 2030’ decorre da vontade de reforçar a aposta do município do Funchal na implementação de políticas públicas que privilegiem a qualificação da oferta cultural, o incremento de práticas e consumos culturais, a fixação de novos agentes artísticos e criativos no território e o posicionamento da cidade no contexto nacional e europeu.