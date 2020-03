“Não são permitidas missas com presença física de cidadãos” na Região

O presidente do Governo Regional lembrou, hoje, que “não são permitidas missas com presença física de cidadãos”. Miguel Albuquerque afirmou que a Diocese do Funchal já articulou essa situação com o Governo, uma vez que as missas representam um potencial foco de propagação da covid-19.

Aliás, lembrou que muitas paróquias já optam por transmitir as celebrações religiosas através dos meios digitais, nomeadamente a internet.

O presidente do Governo Regional realizou, esta tarde, uma conferência de imprensa para anunciar mais medidas restritivas na Região, por forma a evitar a propagação da covid-19.