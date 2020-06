Miguel Silva Gouveia destaca confiança no Funchal na abertura da exposição de Sara Santos

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, participou, esta tarde, na sessão de abertura da exposição da artista plástica e decoradora de interiores Sara Santos, intitulada “Das Máscaras”, que decorreu na Galeria Art Center Caravel. O edil funchalense foi um políticos madeirenses representados nesta mostra.

Miguel Silva Gouveia referiu que “esta é uma exposição diferente, foi o contexto em que vivemos que criou esta exposição e deu asas à Sara para explorar a sua arte, criando desenhos que aliaram, de forma sublime, a técnica da caricatura, ao uso da máscara a que fomos todos obrigados, e é delicioso constatar como estas representações buscam e conjugam na perfeição o grande elemento de destaque que é o olhar”.

“Quero realçar o trabalho e criatividade da Sara Santos, que mesmo em confinamento nunca parou e aproveitou para criar estes retratos, e também a disponibilidade do Art Center Caravel em acolher esta exposição neste tempo difícil e incerto em que vivemos. A reabertura da galeria com esta exposição acaba por ser um sinal da confiança que o Funchal transmite aos seus artistas e dinamizadores do setor cultural”, acrescenta o autarca.

A exposição “Das Máscaras” estará aberta ao público até ao próximo dia 1 de agosto, através de marcação prévia, devido às medidas de contenção do coronavírus.