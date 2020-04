Mais um dia nublado na Madeira

É mais um dia marcado pelas nuvens que teimam em afastar o sol. As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para esta quinta-feira, 9 de Abril, céu geralmente muito nublado e aguaceiros fracos, em especial nas vertentes norte e terras altas do Arquipélago da Madeira.

A precipitação ocorrerá sobretudo durante a manhã, diminuindo de frequência ao longo do dia.

Quanto ao vento, soprará fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante oeste, rodando para norte a partir da manhã.

As mesmas previsões são esperadas para a cidade do Funchal, com a presença de chuva fraca ao longo desta manhã e vento inferior a 15 km/h.

A temperatura oscilará entre os 18 e os 23 graus.

Estado do mar

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros.

Temperatura da água do mar: 19ºC