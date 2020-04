Mais de 2 mil trabalhadores em casa para apoiar os filhos

Até à data, a assistência a filhos menores de 12 anos abrange já 2.104 trabalhadores da Região. A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta quarta-feira revela que os colaboradores por conta de outrem são a esmagadora maioria dos que submeteram pedido de ajuda ao Instituto de Segurança Social de Madeira. Hoje também fique a saber que os sócios gerentes afectados pela crise têm apoio duplicado na Região.

Na edição desta quarta-feira revelamos também mais de 20 membros do Governo Regional, entre secretários regionais e elementos do gabinete da Presidência foram submetidos ao teste despiste de Covid-19, apesar de estarem assintomáticos. A recolha das amostras decorreu na Quinta Vigia, numa operação sigilosa.

Ainda sobre a questão dos testes à Covid, o Partido Socialista diz não perceber por que motivo a Região só usou 13% dos testes enviados pela Direcção-Geral da Saúde.

Num dia em que não foram registados casos positivos de infecção pelo novo coronavírus, recordamos que na conferência de imprensa de ontem foi divulgado que estão identificados mais 78 contactos da cadeia de transmissão local da freguesia de Câmara de Lobos. O DIÁRIO revela também na edição impressa que a cerca sanitária imposta desde as 00 horas de domingo aquela freguesia não é falível. Pelo contrário. Têm-se registado fugas ao isolamento obrigatório na freguesia de Câmara de Lobos, efectuadas nas costas das forças de segurança e já há casos de detenções. Também em Câmara de Lobos e para fazer face a esta situação de isolamento, saiba que a urgência do centro de saúde local foi reforçada com três internistas.

Em termos económicos, fique já a saber que o Governo Regional vai avançar com orçamento suplementar para fazer face ao momento que se vive e às perspectivas de futuro. Todas as secretarias regionais estão a identificar prioridades, mas a Região continua refém do silêncio de Lisboa. Num dos sectores mais importantes, o Turismo, a Secretaria da tutela reuniu com os parceiros e preparou o plano ‘Covid safe tourism’ que será lançado para recuperar confiança dos viajantes.

Na edição de hoje, leia que as escolas não têm computadores suficientes para emprestar a todos os alunos que deles necessitam.

Tudo isto para ler e muito mais, hoje com o seu DIÁRIO. Acompanhe a actualidade informativa na plataforma multimédia dnoticias.pt e esteja atento, ao fim do dia, a mais uma edição do DIÁRIO do Coronavírus.