Maio gerou 1.030 novos desempregados na Madeira

O desemprego na Madeira está a aumentar consideravelmente. Em Maio os números oficiais ultrapassaram e muito a barreira dos 17 mil desempregados. No mês passado e segundo o DIÁRIO conseguiu apurar estavam sem trabalho 17.465 pessoas na Região, mais 1.030 (+6,3%) face ao mês de Abril e mais 1.722 (+10,9%) em relação ao período homólogo do ano passado.

Confirmam-se, assim, as piores expectativas face aos efeitos colaterais provocados pela pandemia de covid-19, sendo de esperar a subida da taxa nos próximos meses. Face às restantes regiões do País, a Madeira foi a que registou a segunda percentagem mais elevada em termos de variação em relação a Abril, sendo ultrapassada apenas por Lisboa e Vale do Tejo. Face ao mês homólogo de 2019, só os Açores conseguiram uma percentagem melhor no panorama nacional.

Se estabelecermos uma comparação face ao mês de Março, dá-se um aumento de 1.819 no número de desempregados na Região. Se formos a Fevereiro a diferença situa-se, então, em 1.875.