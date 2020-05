Madeirenses com 2 milhões em ‘vouchers’ aéreos

O Governo Regional pressiona Lisboa para que os vales emitidos pelas companhias aéreas a 10.300 residentes, na sequência dos voos cancelados devido à pandemia, sejam elegíveis para o reembolso do Subsídio Social de Mobilidade. Esta é a notícia que faz a manchete do DÁRIO deste domingo, numa edição em que contamos, em pormenor, a polémica instalada em torno do ‘novo’ Regimento da Assembleia Legislativa, que gera recuos e ameaças. O Representante da República pondera chumbar os diplomas que lhes cheguem para promulgação; José Manuel Rodrigues confessa que não está “confortável” com a revisão do documento e o PS, JPP e PCP pedem intervenção do Tribunal Constitucional. Um trabalho para ler nas páginas 6 e 7.



Ontem o dia ficou marcado pelo regresso das igrejas e das missas. Os fiéis voltaram à eucaristia, movidos pela curiosidade e pela fé. Na missa das 17 horas, em São Martinho, as novas regras foram escrupulosamente cumpridas. O Bispo reza, hoje, o terço na Nova Cidade, em Câmara de Lobos, ao fim da tarde.



Entre os prejudicados pela pandemia está a Porto Santo Line. Em entrevista ao DIÁRIO o administrador Rui Albuquerque Gouveia diz que o ‘Lobo Marinho’ teve uma média de sete passageiros por viagem, no período do Estado de Emergência e um prejuízo de 1,1 milhões de euros.



Antecipando o Dia Europeu do Enfermeiro, contamos-lhe a vida de dois profissionais: um jovem e um sénior. Não perca os testemunhos na página 14 e 15.

Tenho um excelente domingo e mantenha-se na nossa companhia.