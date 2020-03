A Madeira tem 21 casos positivos de coronavírus, mais um do que ontem, acaba de informar o IASaúde na habitual conferência de imprensa para apresentação do boletim diário do covid-19.

Destes, 13 são mulheres e 8 são homens. Só um permanece internado no hospital.

Dois turistas que hoje chegaram à Madeira, apresentando sintomas, estão em estudo.

Mais informações detalhadas serão publicadas nos próximos minutos em www.dnoticias.pt.