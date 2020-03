A Madeira tem 20 casos positivos de coronavírus, mais 4 do que ontem, acaba de informar o IASaúde na habitual conferência de imprensa para apresentação do boletim diário do covid-19.

Destes, 13 são mulheres e 7 são homens.

Dos novos 4 casos registados hoje, 1 é oriundo do Reino Unido e já estava em quarentena na Quinta do Lorde.

Dos 20 casos, apenas 1 está no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Quatro turistas estão no hotel e os restantes estão nas suas residências. O que está no hospital não necessita de cuidados intensivos.

