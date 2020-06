Madeira sem mortos por Covid mas com mais óbitos do que em 2019

A Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) actualizou hoje o ‘Em Foco’ dedicado aos efeitos da pandemia COVID-19 na vida económica e social da Região, com base nos dados actualmente disponíveis nas diferentes áreas. A primeira edição deste ‘Em Foco’ foi lançada a 17 de Maio passado, por ocasião dos 40 anos da DREM como serviço regionalizado.

Entre as principais conclusões deste documento, destaque-se que o valor dos óbitos desde 17 de Março é superior ao do mesmo período do ano passado e igual ao do período homólogo de 2018. Ou seja, embora na Região Autónoma da Madeira (RAM), com o primeiro caso de COVID-19 a ter sido reportado a 17 de Março, não se tendo verificado quaisquer óbitos motivados por esta doença até à data em que foi finalizado este destaque (26 de Junho), segundo a informação preliminar obtida a partir dos assentos de óbito apurados no âmbito do Sistema integrado do Registo e Identificação Civil (SIRIC), na RAM, entre 17 de março e 7 de junho, contabilizaram-se 640 óbitos de residentes na RAM, valor superior ao período homólogo de 2019 (589) e igual ao de 2018 (640).

Em Abril de 2020, o número de óbitos foi de 243, maior que no mesmo mês de 2018 (232) e de 2019 (219). Em Maio deste ano, contabilizaram-se 226 óbitos, valor superior também ao dos últimos dois anos (214 em Maio de 2018 e 213 em Maio de 2019).

O documento refere que mais de dois terços (66,4%) dos óbitos foram de idosos com 75 ou mais anos, percentagem superior à do período homólogo de 2019 (62,8%), mas semelhante à de 2018 (66,6%).

O trabalho realizado pela DREM ressalva o facto do número de casos de COVID por habitante na RAM ser o mais baixo entre as regiões NUTSII do país. “A 26 de junho de 2020, na Região Autónoma da Madeira, o número de casos confirmados por 10 mil habitantes era de 3,6, muito inferior ao do país (39,7 casos por 10 mil habitantes). Câmara de Lobos registava 12,2 casos confirmados por 10 mil habitantes, sendo o valor mais elevado observado a nível regional, mas ainda assim três vezes menor que a média nacional. O Funchal, município mais populoso da RAM, apresentava um rácio inferior à média regional (2,6 casos por 10 mil habitantes)”.

No mesmo ‘Em Foco’, a DREM ressalva a tendência ascendente do desemprego registado. “Segundo os dados disponibilizados pelo Instituto de Emprego da Madeira (IEM), em maio de 2020, o número de desempregados inscritos cresceu 6,3% face ao mês precedente e 10,9% em termos homólogos. Contudo, os efeitos da pandemia também se observam noutras variáveis como por exemplo nas inscrições de desempregados ao longo do mês (+50,6%, comparativamente a abril de 2020 e +39,7% em termos homólogos), nas ofertas de emprego captadas ao longo do mês (-71,9% do que em maio de 2019, embora algum retomar de actividades em maio tenha provocado um aumento de 231,0% face ao mês precedente) e nos inseridos no mercado de trabalho ao longo do mês (-45,1% em termos homólogos e +36,8% face a abril de 2020)”.

É também concluído que as restrições ao funcionamento da economia interrompem ciclo de 81 meses de crescimento, que os dados até maio evidenciam quebras nas vendas de vinho “Madeira”, que o licenciamento de edifícios sofreu queda acentuada em abril, que houve quebras na emissão de energia eléctrica e redução assinalável das quantidades introduzidas no consumo de combustíveis e preços a afundar.

Apesar das empresas regionais começarem a reabrir com o passar das semanas, a constituição e dissolução de sociedades em abril e maio mostrou com pouca dinâmica.

A taxa de inflação é cada vez mais negativa e embora a queda mais forte em montantes movimentados no Multibanco tenha sido em abril, maio também registou quebra acentuada. O transporte de passageiros por via aérea e marítima teve números muito baixos e no turismo houve um número muito reduzido de dormidas em abril.

Em termos positivos, o nível de poluição de NO2 no Funchal teve uma redução drástica.

Em anexo pode encontrar todo o documento da DREM.