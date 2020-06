Há 36 dias consecutivos que a Madeira mantém o mesmo número de casos positivos para covid-19, facto confirmado ao final da tarde desta quinta-feira com a divulgação do boletim epidemiológico do IASaúde.

Desde o dia 5 de Maio que não são registados quaisquer novos testes positivos para covid-19, destacando-se ainda o facto de as mesmas cinco pessoas permanecem como activos.