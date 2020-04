Madeira faz quatro vezes menos testes à covid-19

Os testes voltam a ser notícia no DIÁRIO, depois de termos revelado ontem que mais de 20 membros do Governo foram submetidos ao despiste de covid-19, apesar de estarem assintomáticos, numa operação sigilosa que decorreu na Quinta Vigia.

Hoje, ficamos a saber que a Região testa quatro vezes menos do que o país. O rácio de colheitas por 100 mil habitantes coloca a Madeira ao nível dos países europeus com pior desempenho no despiste de covid-19. Isto apesar de registar seis vezes menos casos do que o continente.

Outra operação, esta mais transparente, começou no final do dia e prosseguiu pela noite dentro. Falamos, do transporte de infectados do empreendimento ‘Cidade Nova’ para o hotel, ambos na freguesia de Câmara de Lobos que está sob cerca sanitária.

Os 22 doentes foram transferidos em três autocarros e o ‘Village Cabo Girão’ torna-se na sexta unidade a alojar pessoas em quarentena.

Desguarnecidas estão algumas empresas de construção civil que continuam sem plano de contingência para enfrentar a pandemia em pleno estado de emergência.

No Hospital Dr. Nélio Mendonça, nasce um novo espaço para doentes covid-19. A unidade vai contar com mais 30 camas, para diferentes valências, no 3.º piso. Um investimento do SESARAM que conta com ainda com a ajuda do ‘Invest Madeira’ que oferece computadores ao Serviço Público de Saúde.

À espera de ajuda estão os hoteleiros, que reclamam a criação de linha de apoio específica na Região. Os empresários reuniram-se ontem na Quinta Vigia com o Governo a quem pedem “solidariedade acrescida” para salvar da falência dezenas de hotéis.

E para salvar a obra da 2.ª da ETAR, a Câmara Municipal do Funchal vai expropriar os terrenos do Governo Regional, no Lazareto. A decisão será tomada hoje, na Reunião de Câmara.

