Madeira e Açores reuniram para debater questões ligadas à saúde e ao turismo

O secretário regional da Saúde e da Protecção Civil disse hoje, na videoconferência para apresentação do boletim semanal da Covid-19 na Região Autónoma da Madeira, que a capacidade de resposta do SESARAM está na ordem dos 700 testes por dia.

Continuam as reuniões com os aeroportos da Madeira e do Porto Santo para preparar a retoma das ligações aéreas e a realização dos testes à chegada para todos os passageiros, excepção para aqueles que já tenham teste realizado até 72 horas antes.

Pedro Ramos referiu ainda que o Governo Regional da Madeira reuniu com o Governo Regional dos Açores, por videoconferência, para discutir questões relacionadas com a saúde e o turismo.

Todos os testes realizados aos assistentes domiciliários e aos funcionários das creches e dos infantários deram negativo. Todos os profissionais dos serviços de saúde serão igualmente testados, por grau de prioridade.