Face à pandemia que se alastrou a uma escala global, em especial na Europa, o Governo Regional quer aeroportos fechados a voos de seis países europeus, mas a decisão passa por Lisboa. Entretanto, os passageiros que chegam à Madeira estão sujeitos a controlo de temperatura corporal. No Hospital Dr. Nélio Mendonça, a falta de camas de cuidados intensivos e de ventiladores preocupam médicos. Neste momento há dois casos suspeitos internados no hospital e as unidades de turismo da zona oeste apresentam forte quebra na procura e muitos cancelamentos. Entretanto, foi criada uma linha de apoio de 75 milhões às empresas, os horários dos centros comerciais mantêm-se, mas há menos afluência, a Horários do Funchal não vai suprimir carreiras e há dicas para ocupar o tempo das crianças sem aulas. São estes os tópicos que fazem manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 14 de Março, que pode ler entre as páginas 2 e 17.

