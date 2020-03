Machico isenta concessionários de rendas até Junho

À semelhança do executivo santa-cruzense, a Câmara Municipal de Machico decidiu isentar os concessionários do pagamento das rendas dos espaços tutelados pelo município, designadamente de comércio, restauração e outros serviços, durante os próximos quatro meses.

Com esta medida, que vigorará até o mês de Junho de 2020, a autarquia “pretende atenuar o impacto da exponencial redução da actividade económica, devido às medidas de contenção e prevenção implementadas na luta contra a propagação do coronavírus”, explica o presidente Ricardo Franco, numa mensagem divulgada nos canais de comunicação oficiais do município.

“A Câmara Municipal de Machico procura, neste momento de dificuldade, manifestar solidariedade para com os arrendatários, que todos os meses cumprem com os seus deveres perante este Município, esperando, com esta iniciativa, que será apresentada sob proposta à próxima reunião de Câmara, já na próxima quinta-feira, dia 19 de Março, amortecer as consequências que a situação que estamos a viver terá na falha de receita e de tesouraria dos mesmos”, acrescenta a mesma nota.

Recorde-se que, o Plano de Contingência da Madeira para o coronavírus, determina entre outras medias: a redução da lotação dos estabelecimentos de restauração e bebidas, incluindo as esplanadas, a 50% da sua lotação máxima; a proibição do consumo no exterior dos estabelecimentos de restauração e bebidas, bem como a redução do seu horário, limitando o funcionamento daqueles espaços até às 23 horas.