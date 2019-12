Limpar e desinfetar para retardar a propagação da gripe

Saiba a diferença entre limpar e desinfetar e a importância destes dois processos!

Pode limpar sem desinfetar, mas não pode desinfetar sem limpar. É prioritário limpar antes de desinfetar!

Se estiver a limpar sem que tenha necessidade de matar e de remover germes, não precisará de desinfetar.

Se procura matar os germes numa superfície, precisará de desinfetar após a limpeza.

É importante limpar ou remover toda a sujidade visível antes da desinfeção. A limpeza remove a sujidade solta, preparando a superfície ou o objeto a ser desinfetado. Desinfetar mata os germes na superfície, impedindo que estes se propaguem. Se uma superfície não for limpa primeiro, os germes podem esconder-se e reduzir a eficácia do desinfetante.

O que é a limpeza?

A limpeza é o processo que remove fisicamente germes, sujidade, pó e outras impurezas das superfícies.

Para limpar uma superfície, use um produto de limpeza e um pano, preferencialmente de microfibra, para remover a sujidade.

O que é desinfeção?

Desinfetar mata germes, mas os desinfetantes não limpam a sujidade. Os desinfetantes só podem ser usados depois dos agentes de limpeza, por uma questão de lógica. Não vamos desinfetar algo que está sujo!

A desinfeção pode ser feita num processo de uma ou duas etapas:

-Processo de uma etapa

No processo de desinfeção em apenas uma etapa, a limpeza e a desinfeção são realizadas ao mesmo tempo e recorrendo a um só produto.

Certifique-se que deixa o produto de limpeza/desinfetante atuar durante o tempo de atuação recomendado. O tempo de permanência adequado é fundamental para garantir a morte de todos os organismos indesejados numa superfície.

-Processo de duas etapas

No processo desinfetante de duas etapas, a superfície é limpa e desinfetada usando dois produtos diferentes.

1) um produto de limpeza é aplicado para remover a sujidade da superfície ou do objeto.

Escolha um pano colorido para cada superfície diferente na sua casa, para evitar uma possível contaminação cruzada.

2) um desinfetante é aplicado à superfície ou objeto.

Certifique-se que deixa o desinfetante húmido na superfície pelo tempo de permanência recomendado.

Como funcionam os desinfetantes?

Os desinfetantes contêm produtos e compostos químicos que matam bactérias e fungos. Estes compostos trabalham em conjunto com outros produtos químicos no agente desinfetante (produto) para limpar a área onde resida qualquer bactéria potencialmente perigosa. Alguns desinfetantes são usados sozinhos, enquanto outros são combinados com agentes de limpeza adicionais para criar produtos domésticos úteis, que também desinfetam.

Os desinfetantes trabalham ativando um ingrediente e aplicando-o na área afetada, de modo a que mate ou interrompa as células das bactérias.

Escolher os desinfetantes certos é importante. Eles não podem apenas funcionar, mas também devem ser seguros para o ambiente em que está a ser utilizado.

Basicamente, qualquer desinfetante (ou produto de limpeza e desinfetante) precisa de ficar a atuar depois da sua aplicação, pelo menos 5 a 10 minutos, para matar qualquer bactéria. Verifique o rótulo do seu produto de escolha para obter o tempo de atuação correto.

Tipos de desinfetantes

Desinfetantes matam micróbios e patogénicos. Em termos leigos, desinfetantes matam células. Isso significa que eles não podem ser 100% inofensivos, mas isso não significa que não hajam opções desinfetantes seguras.

Os desinfetantes podem ser divididos em dois grupos principais, oxidantes e não oxidantes.

Os desinfetantes oxidantes destroem todas as matérias celulares sem exceções, enquanto os desinfetantes não oxidantes impedem as vias metabólicas necessárias para a célula sobreviver. Os compostos considerados com menor impacto na saúde e no meio ambiente incluem ingredientes ativos encontrados no peróxido de hidrogénio e em alguns compostos de amónio quaternário.

A Seta Verde - Higiene, Lda. possui uma oferta variada de produtos de limpeza e desinfectantes profissionais da sua marca registada Biosoluções® e sistemas de Higiene e Limpeza, adequados a todas as tarefas de higiene e limpeza profissional e doméstica.

Tenha como lema otimizar a limpeza e ser sustentável!

Ficou com dúvidas? Contacte-nos para conhecer os nossos produtos e serviços e como estes poderão contribuir para melhorar o seu bem-estar e da sua família e conseguir poupanças assinaláveis!

Estamos sempre disponíveis para ajudar na implementação de processos e sistemas que tornam a sua limpeza mais inteligente.

É importante implementar nos processos de limpeza e higienização os procedimentos corretos. Solicite um dos nossos consultores para avaliar e apresentar os melhores procedimentos a ser adotados.

Telefone: 291 930 500

E-mail: [email protected]

Consulte www.setaverde.pt para conhecer os nossos produtos e serviços.

Faça a sua parte!