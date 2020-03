José Manuel Rodrigues voltou às publicações na sua página de Facebook, desta vez, para pedir ao governo de António Costa, uma “moratória para a dívida da Madeira”.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira diz que “é urgente que a República conceda uma moratória no empréstimo que concedeu à Região, que suspenda a Lei de Finanças Regionais e que conceda apoios à Madeira e aos Açores para fazer face ao desastre económico e social que o vírus trouxe às nossas ilhas, conforme estipula a mesma Lei no artigo oitavo”, escreve José Manuel Rodrigues, considerando que estas medidas são “justas e urgentes” para evitar uma “recessão” que poderá dar lugar a uma “profunda depressão económica”.

Recorda que com esta pandemia, o Estado português “ficou liberto pela União Europeia de cumprir os limites do défice e do endividamento”, estando o Banco Central Europeu a “comprar dívida de Portugal”, pelo que o país deverá ajudar a Madeira e os Açores.