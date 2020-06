José Manuel Rodrigues “não merece o lugar que ocupa”

“Sou obrigada a uma conclusão – o senhor não merece o lugar que ocupa. Porque não o respeita. Porque não o sabe honrar”.

Esta é a conclusão a que chega a ex-deputada Violante Saramago Matos perante a postura de José Manuel Rodrigues na Assembleia Legislativa da Madeira. Isto porque ontem na intervenção política do deputado Paulo Cafôfo, o social-democrata Bernardo Caldeira, fez apartes injuriosos, considerando por diversas vezes que o deputado é “mentiroso”, insurgindo-se ainda contra Miguel Iglésias a quem chamou de palhaço aconselhando-o a “dar ordens na aldeia” de onde é proveniente.

A ex-deputada considera em carta pública difunidda no seu Facebook que o presidente do Parlamento devia ter tido “a dimensão ética de tomar uma medida e mandar calar o deputado”, ao invés de recomendar aos deputados que não entrassem em diálogo. “Espantada? Nem por isso. Pouco me espantará vindo de si. É o senhor que ouve um deputado chamar palhaço a outro, além de outros impropérios, e a única coisa que se limita a fazer é um apelo ao respeito e à boa educação. É o senhor que se revela ao não interromper imediatamente o plenário, convocando uma conferência de líderes para pôr ordem nessa casa. Por muito menos, José Miguel Mendonça o fez”, sublinha.

Para Violante Saramago Matos, o presidente da ALM não tem mão no Parlamento. Primeiro porque não honra compromissos assumidos na tomada de posse. Depois, porque “está absolutamente refém” do PSD “que já o meteu na algibeira, a si e ao seu partido” e dos seus actos, tornando-se “uma ‘coisa pequena’, um capacho, um vendido”.

“O senhor deixou transformar esse Parlamento – que nunca foi lugar onde a política se pudesse exercer de forma nobre, onde a discussão pudesse ter lugar sem as arruaças e os insultos dos deputados da maioria – num verdadeiro lamaçal”, escreve a activista política, lamentando que José Manuel Rodrigues vá a correr para Belém e a S. Bento pedir mais autonomia, “quando aquilo que alimenta é exactamente o ataque aos princípios da democracia e da autonomia”.

“Está à espera de quê? Que o parlamento se transforme num ringue de pugilismo???”, pergunta Violante Saramago Matos, acusando Rodrigues de calar-se “enquanto os deputados das bancadas da oposição são ofendidos e achincalhados” e “os membros do governo ofendem e insultam”; de “negar a defesa da honra a deputados que se consideram ofendidos – e não têm sido poucas as ofensas pessoais a deputadas e deputados da oposição”; e de “apadrinhar uma ‘revisão’ do regimento para que fosse violado o direito de cada deputado ao seu voto”.

Para Violante Saramago Matos resta ao presidente da ALM uma saída: “Apresse-se agora a promover a penalização de deputados ordinários e mal criados que não respeitam essa casa, porque não respeitam a democracia, porque não respeitam nada”.