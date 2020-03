IPMA emite aviso amarelo para precipitação na Madeira

Depois dos avisos emitidos para o vento e a ondulação marítima na Madeira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo também para a precipitação que será por vezes forte e persistente na costa Norte e regiões montanhosas para vigorar entre as 15 horas de hoje, 22 de Março, e as 6 horas de amanhã, segunda-feira.

Durante a madrugada já choveu em quantidade significativa em Santana. Entre as 03h40 e as 04h40, nesta localidade, a estação meteorológica do IPMA registou 16,2 litros por metro quadrado, valor que corresponde a aviso amarelo. De resto, há registo de já ter ocorrido precipitação (na generalidade, fraca) em toda a ilha da Madeira e no Porto Santo.

Quanto ao vento, para já sopra com mais intensidade na zona Leste. Caniçal (85 km/h) e Santa Cruz/Aeroporto (78 km/h) foram as localidades que, até a última hora, registaram as rajadas mais fortes. Em relação à temperatura do ar, desceu a valores negativos no Pico do Areeiro (não nevou). A mínima mais baixa, foi registada já esta manhã (-0,6ºC às 08:40).

De resto, segundo as previsões do IPMA, este domingo será marcado por muita nebulosidade e períodos de chuva que poderão ser localmente intensos e acompanhados de trovoada durante a tarde, em especial nas vertentes norte e zonas montanhosas.

Há ainda grande possibilidade de queda de neve o início da tarde nos pontos mais altos da Região.