Internet vai ajudar Conservatório a manter actividades dos seus alunos

Os professores e alunos do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira vão socorrer-se dos meios de contacto digitais para manter, à distância, algumas actividades nas próximas duas semanas.

Nesse sentido, o director pedagógico da instituição de ensino, Rui Rodrigues, enviou esta tarde uma nota aos encarregados de educação a solicitar o seu empenho num conjunto de medidas e tarefas. Assim, os alunos são convidados a “manter durante as próximas duas semanas contacto via digital” com os respectivos professores “no sentido de manterem o estudo e realização de trabalhos”, designadamente para a realização de tarefas que sejam solicitadas. Tais “trabalhos, à distância, estão sujeitos às avaliações/módulos deste período”.

Em caso de eventuais dúvidas, os alunos do Ensino Artístico Especializado (EAE), cursos livres e jazz devem contactar o tutor/professor e os alunos dos cursos profissionais devem entrar em contacto com o director de turma.