Importa combater “fenómenos de intolerância”

O presidente da Câmara Municipal do Funchal disse, esta tarde, na abertura da Semana das Mulheres 2020, organizada entre os dias 2 e 8 de Março, por forma a comemorar o Dia Internacional da Mulher, que temos vindo a assistir a “alguns fenómenos de intolerância” na sociedade que importa combater.

Miguel Gouveia disse que cabe a cada um de nós lutar pela igualdade e destacou o trabalho realizado pelo Município do Funchal nesta temática, tendo sido o primeiro a criar o Conselho Municipal para a Igualdade.

A abertura foi marcada com a inauguração de uma exposição itinerante do Governo da Suécia que vem pela primeira vez a Portugal, denominada “Mundo Igualitário do ponto de vista do género - Um tributo a quem luta pelos direitos das mulheres”.

A Embaixadora da Suécia em Portugal, Helena Pilsas, congratulou-se com o facto de as questões da igualdade de género estarem na ordem do dia, sendo uma preocupação extensiva a várias entidades governamentais.