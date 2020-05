O secretário regional da Saúde e Protecção Civil visitou hoje o circuito criado no Hospital Dr. Nélio Mendonça devido à pandemia da covid-19. No fundo, tratam-se de novas condições para que se possa proceder à retoma gradual da actividade programada presencial do SESARAM.

Pedro Ramos foi acompanhado nesta visita pela administração, direcção clínica e de enfermagem e pela responsável do GCPPCIRA.

No novo plano, a antiga área da Medicina Nuclear deixa de funcionar como área reservada à covid-19, os utentes passarão a dar entrada pelo espaço da consulta externa (cave).

“À entrada da consulta externa foram também instalados dois pré-fabricados climatizados os quais substituem as tendas militares lá instaladas. A criação deste novo circuito permitirá que os casos aos quais sejam necessários efectuar testes, devido à covid-19, aguardem nesta nova área pelo resultado”, explica nota da tutela.

Em caso de teste positivo os doentes são encaminhados para a área polivalente covid-19, num circuito fechado e não têm contacto com qualquer outro utente.

Em caso de teste com resultado negativo os doentes são encaminhados para as especialidades que dela necessitem.

A visita de Pedro Ramos contou ainda com passagem pelo Serviço de Urgência do hospital, “inteirando-se das alterações feitas com a criação de uma nova área de apoio à urgência”; espaço da Cirurgia de Ambulatório, onde foi criado uma área reservada à realização de cirurgias para doentes covid-19; Laboratório de Patologia Clínica tendo sido informado do trabalho efectuado no âmbito das análises à SARS-CoV-2.