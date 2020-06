O aumento das despesas com os exames complementares de diagnóstico, nomeadamente as análises clínicas, foi manchete no DIÁRIO de 18 de Junho de 1995.

Os responsáveis pelo sector da saúde na Região, queriam saber quais as razões para o aumento tão significativo, que se evidenciava mais no sector privado, e criaram um grupo de técnicos para analisar a situação. A coordenação ficou a cargo da Direcção Regional de Saúde e contou com a colaboração do Ministério da Saúde.