Grupo Pestana fecha temporariamente 12 hotéis na Madeira e Porto Santo

A baixa no sector do turismo e o consequente cancelamento de reservas está a afectar vários grupos hoteleiros, entre eles o Grupo Pestana, que já decidiu encerrar temporariamente 12 hotéis no arquipélago, nomeadamente 11 na Madeira e um no Porto Santo, avançou a Antena 1 Madeira.

A queda nas dormidas ditou este encerramento que não é único, isto porque o Grupo Vila Galé também vai fechar, progressivamente, várias unidades hoteleiras no país, sendo que poderá estar em risco o espaço presente em Santa Cruz.

O DIÁRIO sabe que os trabalhadores do Grupo Pestana já estão a ser informados sobre a medida que surge na sequência dos efeitos económicos e sociais causados pelo Covid-19 em todo o Mundo e, em especial, no fluxo de turismo. À parte dos 12 hotéis a serem encerrados de forma provisória, o Pestana Casino Park Hotel vai continuar aberto.

Recorde-se que o Casino da Madeira já foi encerrado, por 14 dias, a partir do dia de ontem, naquela que foi a primeira medida do maior grupo hoteleiro português liderado pelo empresário madeirense Dionísio Pestana.