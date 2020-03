Grupo Pestana acusa Edgar Silva de mentir

Edgar Silva denunciou, esta segunda-feira, existirem “diversos grupos hoteleiros” que estão a confrontar “trabalhadores efectivos com documentos para o rescindir dos seus contratos de trabalho”, com o coordenador do PCP-Madeira a ir mais longe e a afirmar que a situação “começa pelo maior grupo hoteleiro de Portugal”, referindo-se ao Grupo Pestana.

Ora, em resposta através de comunicado, o administrador, Paulo Prada, refuta as declarações de Edgar Silva e diz que estas não correspondem à verdade.

“Pese o Pestana Hotel Group ter suspendido o funcionamento, por imposição legal, o Casino da Madeira e o Madeira Magic Health e, por não ter clientes, 16 dos 17 estabelecimentos hoteleiros que têm na Região Autónoma da Madeira (dois no Porto Santo não estavam em funcionamento), não apresentou qualquer proposta de rescisão do contrato de trabalho aos seus colaboradores com contratos efectivos”, menciona Paulo Prada, solicitando ao coordenador do PCP-Madeira que prove as acusações.

“Caso o coordenador do PCP-Madeira não prove as suas infundadas e caluniosas afirmações, reservamo-nos o direito de diligenciar, junto das entidades judiciais competentes, a reposição da verdade e a reparação do dano que causa ao bom nome e à reputação do Pestana Hotel Group”, atirou.