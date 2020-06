Grupo Parlamentar do CDS manifesta pesar pelo falecimento de Cristiano de Freitas

O Grupo Parlamentar do CDS manifesta o seu pesar pelo falecimento de Cristiano de Freitas, falecido na passada sexta-feira. O madeirense viveu grande parte da sua vida em Lisboa, mas “tinha a Madeira no coração”.

Numa nota enviada às redacções, o CDS recorda um “homem solidário e profissional brilhante que desenvolveu uma obra notável no Turismo do nosso país, tendo desde o primeiro instante um papel relevante no apoio à indústria turística nacional e à madeirense”.

Assíduo visitante da sua terra natal, Cristiano de Freitas, teve um “papel preponderante no exercício das suas funções, ao evitar as nacionalizações da hotelaria madeirense, pretendidas pelos extremistas”, refere o CDS, recordando “um grande profissional e uma personalidade ímpar, de referência” que “muito trabalhou em prol da Madeira”.

Assim, a Assembleia Legislativa da Madeira “expressa o seu mais profundo pesar pela morte de Cristiano de Freitas, homem de grandes causas humanitárias e sociais, louvando todo o seu trabalho de excelência e a forma notável como sempre defendeu a Região e, expressa as mais sentidas condolências à sua família”, refere a mesma nota.