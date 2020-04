Governo Regional só decide eventuais medidas de abrandamento das restrições no sábado

“Ainda não é o momento de abrandar as medidas”, afirmou Miguel Albuquerque, na conferência de imprensa que ainda decorre na Quinta Vigia.

O presidente do Governo regional faz um balanço ao efeito das medidas de contenção da pandemia de covid-19 e conclui que, na Região, “a situação está controlada” mas lembra que não é possível “facilitar”.

Albuquerque elogia o comportamentos dos madeirenses e afirma que as “medidas de contenção são adequadas e que a população compreendeu e respeitou”.

As medidas de isolamento e confinamento “mantêm-se” e só no próximo sábado o Governo Regional “fará um novo balanço” e decidirá eventuais medidas graduais de retoma do trabalho das empresas, sempre com respeito pelas regras de segurança e saúde pública.

Albuquerque também informou que, a partir do final da semana, serão distribuídas máscaras, pelo Ctt e Governo recomenda a utilização nos espaços públicos. Brevemente será divulgado um vídeo para mostrar como se podem fabricar e utilizar as máscaras.