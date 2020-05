Governo conclui em Agosto projecto que confere maior segurança ao Funchal contra o fogo

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, deslocou-se hoje ao Montado da Esperança, nas serras de São Roque, área limítrofe do concelho do Funchal, onde o Governo Regional está a concluir a reflorestação e construção de aceiros e linhas corta-fogo, por forma a garantir protecção à população do Funchal.

Iniciado em Dezembro de 2019, o projecto contempla uma área superior a 45 mil metros quadrados.

“Para além da covid, uma das ameaças que nós temos é o fogo”, apontou o chefe do Governo.

“Foram retiradas as infestantes – as acácias e os eucaliptos - e construímos acessos e reservatórios de água para garantir à cidade do Funchal e sobretudo à população das zonas altas da freguesia de S. Roque protecção contra os fogos”, continuou.

A par da obra, a ser concluída em Agosto, o líder do executivo indicou que o contrato para o meio aéreo de combate aos fogos está praticamente concluído e o Plano Operacional de Combate aos Incêndios Florestais estará no terreno a partir do próximo dia 15.

A intervenção no Montado da Esperança pretende ainda recuperar e promover a expansão de núcleos de Laurissilva, através da plantação de mais de 43 mil plantas de vinháticos, loureiros, maçarocos e estreleiras, e a criação de um bosque de folhosas composto por mais de 45 mil espécimes de carvalhos, castanheiros e faias europeias.

A par da protecção e segurança das populações, o projecto tem ainda por objectivo valorizar a paisagem, proteger o solo da erosão e, como referido, recuperar núcleos da floresta indígena.

Trata-se de um investimento do Governo Regional, ao abrigo do PRODERAM na ordem dos 538 mil euros.

Com este projecto, o Governo Regional prossegue a execução da sua política de prevenção contra os incêndios florestais, não apenas salvaguardando o nosso património natural, mas, sobretudo, a protecção das populações e dos seus bens.