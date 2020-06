Gabinete do Vice-Presidente no Porto Santo recebe certificação como entidade formadora

O Gabinete do Vice-Presidente no Porto Santo acaba de receber a sua certificação como entidade formadora, na área de Gestão Administrativa, Informática na Óptica do Utilizador e Segurança e Higiene no Trabalho, revela a vice-presidência do Governo Regional em comunicado de imprensa. O objectivo é “programar e promover as acções necessárias à formação dos recursos humanos”.

Esta certificação, validada pelo Instituto para a Qualificação, confere a capacidade técnica do Gabinete do Vice-Presidente no Porto Santo para intervir no âmbito da formação e é também, segundo o adjunto do Gabinete do Vice-Presidente do Governo Regional no Porto Santo, Roberto Silva, “o reconhecimento da qualidade da prestação de serviços de formação”.

Esta certificação, acrescenta Roberto Silva, é “o reconhecimento de qualidade no mercado e significa, igualmente, que os seus procedimentos e práticas estão de acordo com um referencial de qualidade específico para a formação”.

“A formação promovida só é considerada certificada, se for desenvolvida por entidade formadora certificada”, vinca.

Para Roberto Silva, trata-se pois de “uma área de importância acrescida para um território como o Porto Santo, mantendo a aposta nas pessoas e na sua formação, como um dos factores determinantes para o desenvolvimento económico e social, por via da valorização pessoal e profissional”.

Para este ano, estima-se que cerca de uma centena de colaboradores da administração pública local e regional possa beneficiar destas acções de formação promovidas pelo Gabinete do Vice-Presidente no Porto Santo.