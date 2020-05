Funchal dinamiza Semana do Ambiente entre 1 e 8 de Junho rumo a uma cidade cada vez mais sustentável

A Câmara Municipal do Funchal volta a assinalar, na próxima semana, o Dia Mundial do Ambiente, com a dinamização de um vasto leque de atividades, entre os dias 1 e 8 de Junho. A Semana do Ambiente 2020, adaptada à nova conjuntura e mais voltada para os meios digitais, visa, uma vez mais, sensibilizar a população para os desafios ambientais globais e para a necessidade das novas gerações serem proativas, no sentido de fazerem do Funchal uma cidade cada vez mais sustentável.

Sob esse mote, será dinamizada uma campanha de sensibilização para repensar hábitos do quotidiano, que promova a qualidade de vida da população, mas sem prejudicar o ambiente. As actividades previstas serão, na sua maioria, realizadas através dos canais da Autarquia, nomeadamente nas páginas de facebook “Ambiente Funchal” e “Funchal Cidade Educadora”, e incluem acções de sensibilização ambiental, workshops, concursos de ideias, jogos didácticos, vídeos interativos e conversas temáticas.

Logo na segunda-feira, dia 1 de junho, o programa terá início com a entrega do prémio Ecocartão ao estabelecimento de ensino do concelho com melhor desempenho per capita, num projecto que visa incentivar a comunidade escolar a aperfeiçoar as boas práticas ambientais no domínio da gestão de resíduos sólidos. Terá igualmente lugar, nos Paços do Concelho, a entrega dos cheques solidários ao Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro e ao Centro da Mãe, resultado de uma campanha em que a CMF se comprometeu a doar 1€ por cada tonelada de resíduos de embalagem enviada para reciclagem.

O dia 2 é dedicado à alimentação saudável, onde se destaca o workshop de culinária “Cozinha sustentável com produtos regionais”, com o Chef Yves Gautier. No dia 3 terá, por sua vez, lugar uma conversa sobre o tema da “Sustentabilidade da gestão dos resíduos”, com Graça Martinho.

No dia 4 de junho, serão entregues os prémios aos vencedores do concurso de ideias que o Departamento de Ambiente lançou durante o mês de maio, com vista à criação de uma mascote e de um logótipo para este serviço camarário.

No Dia Mundial do Ambiente, a 5 de junho, sexta-feira, está marcada uma conversa com a actriz e defensora da sustentabilidade ambiental Ana Varela, onde será abordado o tema “A sustentabilidade ambiental no nosso dia a dia”. Durante a tarde será, por sua vez, apresentado o projeto “Comércio Sustentável”, que visa orientar os proprietários e colaboradores dos estabelecimentos comerciais da cidade para a adoção de boas práticas.

As comemorações da Semana do Ambiente 2020 terminam no dia 8 de junho, Dia Mundial dos Oceanos, com a campanha de sensibilização “Sarjetas sem lixo”, que procurará sensibilizar a população para a não colocação de resíduos nas sarjetas, pelos efeitos nocivos em termos de escoamentos que daí podem advir, inclusive para o próprio mar.