As formigas no interior da sua casa, apartamento ou empresa, podem constituir um problema sazonal ou durante todo o ano. Muitas espécies de formigas, constroem os seus ninhos ao ar livre,

tornando-se um incómodo quando procuram alimento no interior das edificações.

Quando descobrem uma fonte de alimento, vão continuar a entrar, recolhendo os seus alimentos e saindo para levá-los de volta à sua colónia ao ar livre.

No entanto, outras espécies de formigas entram no interior dos edifícios, constroem o seu ninho no interior e passam a ser residentes permanentes das edificações.

Algumas das espécies mais comuns de formigas que podem invadir e escolher residir no interior são: formiga preta (Lasius neglectus), formiga preta (Lasius niger), formiga faraó (Monomorium pharaonis), entre outras. Qualquer uma dessas formigas pode ser difícil de controlar, mas a formiga faraó é conhecida como uma das formigas internas mais difíceis, se não a mais difícil de controlar.

As formigas ao nível interno das edificações podem ser encontradas perto das suas fontes de alimento, humidade, em locais escondidos e protegidos, como fissuras nas paredes, interior de eletrodomésticos, em caixilharia de janelas, portas e na parte inferior dos pisos.

As formigas podem tornar-se uma espécie sinantrópica, o que significa que gostam de habitar na proximidade de humanos, uma vez que encontram no ambiente humano as condições de proliferação ideais, logo não é de surpreender que elas gostem de introduzir-se nas nossas casas, apartamentos e outras edificações!

Como controlar as formigas?

A maioria dos nossos clientes concorda que, o controlo de formigas é um dos problemas mais preocupantes, dado que as formigas são frequentemente encontradas e persistentes.

A perceção de que não existe uma única prática ou estratégia, para controlar todas as infestações de formigas é totalmente correta, deste modo as atividades de prevenção e controlo geralmente diferem com a espécie, localização de ninhos e alimentação preferencial.

Como na globalidade das outras infestações de pragas urbanas, a implementação de um programa integrado de gestão de pragas, possibilita maior eficácia e eficiência na resolução do problema.

Alguns componentes importantes de um programa de controlo de formigas bem-sucedido são:

-A identificação correta é crucial porque as formigas não são todas iguais, diferentes espécies de formigas podem ter comportamentos, hábitos e habitats muito diferentes. O controlo de formigas baseado no conhecimento, é uma das componentes mais importantes que o profissional de controlo de pragas fornece;

-Remova e minimize a humidade, pois as formigas precisam de humidade para sobreviver, corrija fugas de água ao redor das canalizações, verifique se as caleiras exteriores estão desobstruídas e que não existe danos do telhado que possam condicionar a infiltração de água;

-Remova os restos de comida da cozinha e de outros lugares onde você come. Mantenha o chão e as bancadas da cozinha limpos. Não deixe a louça suja na pia durante a noite. Limpe a máquina de lavar louça e outros aparelhos regularmente. Recipientes de lixo vazios e limpos. Mantenha os alimentos atraentes para as formigas em recipientes fechados ou dentro do frigorifico;

-Implemente técnicas de exclusão, para que as formigas não entrem na sua casa, uma vez que as formigas trabalhadoras entram por buracos, fissuras e lacunas no exterior da casa, devendo selar os locais onde os fios, condutas ou canalizações entram na casa. Mantenha os galhos das árvores podados para que nunca se sobreponham ou que toquem na casa, pois as formigas podem utilizá-los como caminhos até ao interior;

-Afaste os detritos da envolvente da sua casa, removendo aglomerados de pedras ou madeiras;

-Remova todos os troncos caídos ou galhos de árvores, mantendo a lenha armazenada o mais longe possível da casa, evitando a sua introdução no interior da habitação;

-Use um aspirador para remover formigas que possam ser encontradas dentro ou fora de casa.

Ao usar produtos de controlo de formigas, lembre-se do seguinte:

Nunca pulverize um inseticida para controlar apenas as formigas que você vê, uma vez que isso geralmente não funciona porque você está controlando apenas uma pequena porção da colónia. As colónias de formigas consistem em muitas formigas trabalhadores, uma ou mais rainhas, além das larvas e pupas de formigas. O controlo efetivo da colónia depende da eliminação de rainhas e formigas trabalhadoras, dado que sem isso, a colónia continuará a prosperar e pode até deslocar-se para outro local, se as formigas sentirem algum género de ameaça à sua subsistência.

O controlo de pragas do tipo “faça você mesmo” para formigas internas, quase sempre desafia o proprietário e geralmente resulta em frustração e fracasso.

No sentido em que essas formigas podem ser muito difíceis de controlar, será melhor procurar aconselhamento e assistência técnica entrando em contato com uma entidade profissional de controlo de pragas urbanas, tal como a Extermínio – Higiene Controle, Lda.

Não hesite em contactar-nos para pedir o seu levantamento e orçamento gratuito!

Telefone: 291 930 500

www.exterminio.pt