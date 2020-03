Fim-de-semana arranca com nuvens e aguaceiros na Madeira

Céu geralmente muito nublado e aguaceiros fracos, mais frequentes nas vertentes norte e terras altas. São estas as principais previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o Arquipélago da Madeira neste sábado, 14 de Março, apontando ainda os aguaceiros para a cidade do Funchal.

O fim-de-semana arranca assim algo cinzento, com vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante norte, soprando por vezes moderado a forte (30 a 40 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e terras altas, em especial durante a manhã.

Ainda de acordo com os meteorologistas do IPMA, haverá ainda uma pequena descida de temperatura.

Estado do mar:

Costa Norte: Ondas de norte com 2,5 a 3 metros.

Costa Sul: Ondas sudoeste com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 18/19ºC