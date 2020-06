Filipe Câmara eleito juiz presidente do tribunal judicial da comarca da Madeira

Em comunicado enviado agora para a comunicação social, Paulo Barreto, anunciou que “Filipe Duarte Freitas Câmara foi hoje eleito, pelo Plenário do Conselho Superior da Magistratura, juiz presidente do tribunal judicial da comarca da Madeira”, sendo que iniciará as suas funções no dia 1 de Setembro.

Na nota enviada, Paulo Barreto aproveita para agradecer “a todas e a todos, sem excepção, pela exemplar colaboração e lealdade que sempre tiveram para comigo”.

Paulo Barreto, que estava no cargo desde 2014, sai por vontade própria, assumindo funções em Setembro como juiz desembargador no Tribunal da Relação de Lisboa. Quatro magistrados em funções na Madeira candidataram-se à sua sucessão: Susana Mão de Ferro, Filipe Câmara, Susana Cortez e Teresa de Sousa.

Como o DIÁRIO já havia noticiado, Filipe Câmara era o único dos quatro candidatos que nasceu na Madeira. Tem 47 anos e está colocado no Juízo Central Criminal (Edifício 2000), onde são julgados os crimes mais graves. Metódico, adopta postura activa nas audiências. Já foi delegado da Comissão Nacional de Eleições.