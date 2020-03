Festa da Flor adiada

O Governo Regional decidiu adiar para Setembro próximo a Festa da Flor, programada para o mês de Maio. Uma decisão que acontece devido às circunstâncias resultantes da pandemia mundial de Covid-19, e com todo o efeito que tem causado nos mercados emissores e no destino Madeira.

Num comunicado dirigido esta quarta-feira à imprensa, secretário regional de Turismo e Cultura esclarece que, “no quadro actual, não existem condições para realizar a Festa da Flor em Maio, pelo que o Governo Regional tomou a decisão de a recalendarizar para o último mês de verão”.

Eduardo Jesus acentua que a intenção é “procurar que referida festa possa constituir um momento de relançamento do destino Madeira, tanto no mercado nacional como nos mercados internacionais”.

O governante diz ainda que se trata de “um adiamento inevitável”, neste momento, e que “será salvaguardado tudo o que já foi feito até esta altura relativamente à montagem dessa grande festa”.

“Vamos, acima de tudo, engrandecê-la no sentido de utilizar a Festa da Flor como uma mensagem de um novo ciclo, de inauguração do restabelecimento das condições para o turismo, e igualmente para uma grande festa que se quer, de envolvimento de toda a população da Madeira”, sublinha Eduardo Jesus.

A próxima edição da Festa da Flor, em Setembro, “pretende ser um grande evento que possa restabelecer a confiança, o bem-estar e a alegria às pessoas, quer sejam residentes ou visitantes”, conclui o governante numa nota de esperança.

De acordo com as últimas informações do IASAÚDE, até ao momento foram registados 30 casos suspeitos de coronavírus na Madeira, 25 dos quais resultaram negativo, um positivo e quatro que aguardam por resultados laboratoriais.