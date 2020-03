As farmácias de São Martinho e a Farmácia Confiança, localizadas no Caminho de São Matinho e no Largo do Phelps, respectivamente, informam aos seus clientes e ao público em geral, que se encontram a receber encomendas via WhatsApp.

O número 966735183 pertence à farmácia de São Martinho e o número 966735108 diz respeito à farmácia Confiança.

As farmácias reforçam assim os seus serviços, evitando os aglomerados de pessoas.